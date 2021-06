Paris Notre-Dame du Bon Conseil Paris Solennité du Très saint sacrement du Corps et du Sang du Seigneur Notre-Dame du Bon Conseil Paris Catégorie d’évènement: Paris

Solennité du Très saint sacrement du Corps et du Sang du Seigneur Notre-Dame du Bon Conseil, 6 juin 2021-6 juin 2021, Paris. Solennité du Très saint sacrement du Corps et du Sang du Seigneur

Notre-Dame du Bon Conseil, le dimanche 6 juin à 10:30

9h25 : Rencontre de formation pour les enfants et les jeunes, accompagnés de leurs parents, qui se préparent à la première communion ou au sacrement de la confirmation, suivie de la messe. Au cours de la messe de 10h30, admission à la pleine communion de Sophia et première communion de Tony, deux adultes. Prions pour eux. Fête Dieu Notre-Dame du Bon Conseil 140 rue de Clignancourt, 75018 Paris Paris Paris 18e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-06T10:30:00 2021-06-06T11:30:00

Lieu Notre-Dame du Bon Conseil Adresse 140 rue de Clignancourt, 75018 Paris Ville Paris