Église Saint-François de Sales (nouvelle église), le vendredi 19 mars à 12:10

12h10 : messe solennelle de Saint Joseph suivie du Chemin de Croix église rue Ampère

16h : adoration, église rue Brémontier

16h30-17h30 : méditation éclairée par la lecture commentée par le

Père A. de Bizemont de la lettre apostolique « Patris Corde » du pape François sur Saint Joseph, église rue Brémontier. Messe, chemion de croix, adoration et méditation par la lecture commentée de Patris Corde. Église Saint-François de Sales (nouvelle église) 15 rue Ampère, 75017 Paris Paris Paris

2021-03-19T12:10:00 2021-03-19T17:30:00

