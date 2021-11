Paris Église Notre-Dame de Lourdes Paris Solennité de l’Immaculée Conception Église Notre-Dame de Lourdes Paris Catégorie d’évènement: Paris

Église Notre-Dame de Lourdes, le mercredi 8 décembre à 09:00

9h00 : Laudes solennelles 15h00 à 18h00 : Gestes de Lourdes 19h00 : Messe solennelle présidée par Mgr Jean-Louis Bruguès Evêque émérite d’Angers 20h00 : Procession aux flambeaux Laudes, gestes de Lourdes, Messe solennelle et procession aux flambeaux Église Notre-Dame de Lourdes 130 rue Pelleport, 75020 Paris Paris Paris

2021-12-08T09:00:00 2021-12-08T21:00:00

Lieu Église Notre-Dame de Lourdes Adresse 130 rue Pelleport, 75020 Paris Ville Paris