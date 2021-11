Paris Eglise Sainte-Jeanne de Chantal Paris Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie Eglise Sainte-Jeanne de Chantal Paris Catégorie d’évènement: Paris

Eglise Sainte-Jeanne de Chantal, le mercredi 8 décembre à 17:30

– 18h45 rendez-vous sur le parvis de l’église de Sainte Jeanne de Chantal – 19h30 Témoignages dans l’église Saint Augustin – 20h30 Procession aux flambeaux – 22h Messe au sacré cœur de Montmartre Pour rendre grâce pour cette année placée sous le patronage de Saint Joseph, une procession aux flambeaux est organisée depuis l’église Saint Augustin. Eglise Sainte-Jeanne de Chantal Place de la Porte de Saint-Cloud, 75016 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-08T17:30:00 2021-12-08T22:30:00

