**Offices religieux pour la Solennité de l’Assomption :** **Samedi 14 août 2021 :** à _18h30,_ messe anticipée présidée par Mgr Patrick Chauvet, précédée des vêpres à 17h45 **Dimanche 15 août 2021 :** messe grégorienne _à 10h00_ présidée par Mgr Patrick Chauvet, précédée des laudes à 9h30 _11h30,_ messe présidée par Monsieur le Chanoine Olivier de Cagny _18h30,_ messe diocésaine présidée par Mgr Patrick Chauvet, précédée des vêpres à 17h45 Offices Eglise Saint-Germain l’Auxerrois 2, place du Louvre – 75001 PARIS Paris Paris

