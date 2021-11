Strasbourg Eglise Saint-Jean,Strasbourg Bas-Rhin, Strasbourg Solennité de la Toussaint Eglise Saint-Jean,Strasbourg Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Dimanche 31 octobre ——————- 20h00 : vigiles de la Toussaint Lundi 1er novembre —————— 11h00 : Eucharistie 18h45 : vêpres à l’église Saint-Jean Célébrer la fête de tous les saints avec les Fraternités Monastiques de Jérusalem Eglise Saint-Jean,Strasbourg 13, quai Saint-Jean Strasbourg Strasbourg Bas-Rhin

