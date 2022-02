Solennité de la saint Joseph Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac Catégories d’évènement: Cotignac

Var

Solennité de la saint Joseph

du samedi 19 mars au dimanche 20 mars

Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces

**La solennité de la saint Joseph** une belle occasion de venir confier au Seigneur votre vie, vos familles, votre santé, votre travail, par l’intercession de saint Joseph apparu ici à Cotignac pour nous laisser ce message d’espoir : ### « Soulève ce rocher et tu boiras ! » Deux journées de festivités à vivre aux sanctuaires de la sainte famille à Cotignac. Au programme : ————– ### Samedi 19 mars : solennité de la saint Joseph **_Au sanctuaire Saint-Joseph du Bessillon :_** 10h30 Messe présidée par Monseigneur Dominique Rey (sur le parking) 16h00 Messe présidée par le père Jean-Noël Dol , vicaire général (sur le parking) 18h00 Vêpres et Adoration **_Au sanctuaire Notre-Dame de Grâces :_** 14h15 Conférence par Mgr Dominique Rey 15h30 Procession-Chapelet (rdv devant la chapelle Saint Bernard) 16h00 Vêpres solennelles présidée par Mgr Dominique Rey ### Dimanche 20 mars : pèlerinage diocésain **_Au sanctuaire Saint-Joseph du Bessillon :_** 10h30 Messe présidée par Monseigneur Dominique Rey (sur le parking) 17h00 Vêpres et Adoration **_Au sanctuaire Notre-Dame de Grâces :_** 14h15 Conférence par Mgr Dominique Rey 15h30 Procession-Chapelet avec les îcones pèlerines de Saint Joseph de retour après une année de visitation dans les familles du diocèse (rdv devant la chapelle Saint Bernard) 16h00 Vêpres solennelles présidée par Mgr Dominique Rey Parlez-en autour de vous, à vos amis, dans votre paroisse et téléchargez ### [**l’affiche**](https://nd-de-graces.com/wp-content/uploads/2022/02/St-Joseph-V2.jpg)

