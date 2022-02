Solenn chante Reggiani Pont-de-Ruan Pont-de-Ruan Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Solenn chante Reggiani
Pont-de-Ruan, 27 mars 2022

Accompagnée de sept musiciens : (un quatuor à cordes, vibraphone, piano, trompette) la chanteuse Solenn Gérard déjà reçue à Vaugarni en 2016 avec le répertoire de Barbara, a choisi d'adapter celui de Serge Reggiani. Acteur, chanteur, poète, on ne compte plus les cordes à l'arc de ce grand monsieur qui a su s'entourer d'incroyable compositeurs pour ses chansons tels que Georges Moustaki avec qui il a collaboré pendant des années. Ce superbe septuor de jazz s'est formé autour de Romain Theret (pianiste dans le groupe Caravan Palace) et Alexis Bourguignon, trompettiste (qui a joué (entre autres ) avec Matt Pokora et Ibrahim Maalouf) Avis aux amateurs de Jazz et de bonne chanson française, ne ratez pas ce plaisir rare.

