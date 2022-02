SOLÈNE PETIT Rêverie Gourmande Carnée (étape de travail) le Prato, 9 mars 2022, Lille.

SOLÈNE PETIT Rêverie Gourmande Carnée (étape de travail)

le Prato, le mercredi 9 mars à 18:00

« Venant d’une famille de restaurateurs et étant depuis toujours une bonne vivante, je suis partie en septembre 2020, dans le cadre de ma formation à l’Ecole du Nord, faire le tour culinaire de France en sac à dos et sans portable pour aller à la rencontre de différents restaurateurs, producteurs et éleveurs. Très vite, ce voyage m’a permis de m’interroger sur le lien entre féminité, désir et nourriture, chair féminine et bonne chère et de manière plus inattendue, sur le lien entre deuil amoureux et viande… » Solène Petit a fait partie de la Promo 6 de l’Ecole du Nord. de et par : Solène Petit collaboration artistique : Lucas Rahon ————————– dans le cadre du temps fort Prato ELLES EN RIENT ENCORE

Quel rapport entre une entrecôte et le patriarcat ?

