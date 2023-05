Solène Moulin-Charnet et Clément Desforges Conservatoire à Rayonnement Départemental Iannis-Xenakis, 3 juin 2023, Évry-Courcouronnes.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 23h30

.Tout public. gratuit

Habitat habité – Installation de Solène Moulin-Charnet et de Clément Desforge.

Solène et Clément se sont rencontrés au sein de la classe préparatoire aux écoles d’arts de Grand Paris Sud. A la fin de leurs études à la HEAR de Mulhouse, elle s’oriente vers la danse contemporaine et le design, lui vers la photographie. Ensemble ils proposent une démarche à la croisée des chemins

De retour dans la ville qui a vu naitre leur démarche artistique, Solène Moulin–Charnet et Clément Desforges s’intéressent au territoire, à la ville et à ses usages. Leur installation composée de photographies et de vidéos témoigne d’une relation entre espaces et corps. Les portraits d’architectures, vidées de corps, sont activés par la danse dans un vocabulaire commun qui fait dialoguer images et mouvements.

Avec le soutien de DRAC Ile de France.

Avec le commissariat de Arts Visuels et Grand Paris Sud.

Conservatoire à Rayonnement Départemental Iannis-Xenakis 9-11 Cour Monseigneur Roméro, 91000 Évry-Courcouronnes

Contact : https://clementdesforges.fr/

Clément DESFORGES et Solène MOULIN–CHARNET