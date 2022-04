Solemar: SUMMER MAGIC TOUR rouge belle de mai, 30 avril 2022, Marseille.

Solemar: SUMMER MAGIC TOUR

rouge belle de mai, le samedi 30 avril à 20:30

Auteur compositeur interprète, Jacques PELFORT s’est formé en Occitanie aux rythmes du Jazz et des musiques actuelles, C’est à MARSEILLE que SOLEMAR, son nom de scène, a trouvé sa nouvelle source d’inspiration. Dans ses chansons, musiques, rythmes, sonorités et textes s’imbriquent et se répondent tels une palette impressionniste d’émotions et de couleurs. « Ma musique est « Pop » populaire ; c’est un mélange de toutes mes influences qui vont de la musique classique, au Rock, Jazz, Funk, Disco, Afro, Brésil. Bercé depuis l’enfance aux chansons de Bashung, Souchon, Nougaro, Gainsbourg, Daho ou Philippe Catherine pour le côté parfois décalé des paroles, j’écris mes chansons en français et mon spectacle est entièrement original. Depuis maintenant 3 ans, je travaille avec la même équipe de musiciens : Jean Pierre ROSSI guitares, Jean Claude BOYER basse, Gilles SIMOENS batterie, Valérie D’ABRIGEON chœurs, Jacques PELFORT « SOLEMAR » voix et claviers. Je vous propose 14 chansons inédites que vous pouvez retrouver sur ma chaine Youtube Solemar Porter [https://www.youtube.com/channel/solemarporter](https://www.youtube.com/channel/solemarporter) Venez partager avec nous une bonne soirée au Rouge, un des lieux le plus convivial de Marseille accueilli par Corine, soutien inconditionnel des musiciens de la région. » Ouverture à 19h30 – Restauration 8E/10E Concert à 21h – PAF 10E

10€

rouge belle de mai 47 rue Fortuné Jourdan, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T20:30:00 2022-04-30T23:30:00