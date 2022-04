Soleils martiens – Félicie d’Estienne d’Orves lieu unique (le), 20 juillet 2022, Nantes.

2022-07-20 Vernissage jeudi 19 mai 2022 à 18h30 du 20 mai au 1er juillet 2022 :mardi au samedi de 14h à 19h – dimanche de 15h à 19h. Fermé le lundi. du 2 juillet au 28 août 2022 – dans le cadre du Voyage à Nantes :mardi au dimanche de 10h à 19h. Fermé le lundi.

Horaire : 10:00 19:00

Exposition.”Soleils martiens” est la première exposition monographique de la plasticienne française Félicie d’Estienne d’Orves en France. L’artiste associe nouvelles technologies, lumière et sculptures, pour explorer, à la manière des land artists des années 1970, la “terra incognita” qu’est l’espace. Ses œuvres invitent à porter le regard vers les profondeurs du ciel astral et révèlent un système de perception différent du nôtre où la lumière et le temps obéissent à des règles radicalement autres, que les scientifiques utilisent pour leurs observations et mesures, matériau de base pour la création des œuvres. Ainsi, “Continuum”, l’installation centrale de l’exposition, montre un coucher de soleil sur Mars. Un coucher de soleil, comme il en existe tant dans l’histoire de la peinture et de l’image, à la différence que celui-ci est produit à partir de clichés pris par des appareils d’exploration scientifiques, et en s’aidant de connaissances théoriques issues de résultats issus de la recherche en astrophysique. Un crépuscule pour personne, là où nul ne peut le voir, sauf à travers les caméras d’un robot solitaire. Le regarder, se laisser traverser, c’est inventer une autre manière de se projeter vers l’inconnu. Commissariat : Eli Commins & Sean Rose

lieu unique (le) adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 http://www.lelieuunique.com https://www.lelieuunique.com