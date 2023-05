Soleils de Prép’art Prép’art, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 03h00

.Tout public. gratuit

Prép’art, la prépa aux écoles d’art publiques, présente Soleils, des installations sonores et visuelles sur le temps.

Avec « Soleils », ces artistes mettent en scène plusieurs installations sonores et visuelles sur le temps : des incises lumineuses dans ces ateliers. Karen Luong et Jérôme Cognet interrogent les images de la société ; Fargier et Sollers avec « Paradis vidéo » ; et Patrick Hébrard avec sa vidéosculpture « Amnésies ». Ces voyages en vidéo invitent à voir à ces flux, ces soleils infinis. Aura lieu aussi le 3e festival de la revue Ironie avec une exposition de Munro Galloway.

Karen Luong est diplômée des Beaux-Arts de Paris. Ses films ont été montrés dans plusieurs expositions et festivals. Jérôme Cognet et Patrick Hébrard sont des artistes vidéo qui font des installations interactives. Lionel Dax est le directeur de la revue Ironie.

En partenariat avec La Galerie Épisodique/Le Passage.

Avec le soutien de la revue Ironie.

Avec le commissariat de Lionel Dax.

Prép’art 111 bis Boulevard de Ménilmontant 75011 Paris

Contact : https://prepart.fr/ https://www.facebook.com/atelierprepart/ https://www.facebook.com/atelierprepart/

Jérôme Cognet Jérôme Cognet Le soleil tout entier ne se trouve nulle part – 2020