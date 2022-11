Soleils Aix-en-Provence, 3 décembre 2022, Aix-en-Provence. Soleils

Soleils

Monument Joseph Sec, 8 avenue Pasteur, Aix-en-Provence
3-21 décembre 2022

La recherche de Nathanaël Abeille sur la diffusion de la lumière l'a mené à développer différentes techniques de revêtements qui renvoient la lumière naturelle depuis les façades ensoleillées sur celles situées à l'ombre. Nathanaël Abeille a installé cinq disques en porcelaine au dessus du mur sud. Les rayons de soleil qui s'y posent réfléchissent une lumière qui balaie l'ombre du nord.

