SOLEIL VERT Sunset & Sunside, 17 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 17 novembre 2021

de 19h30 à 20h30

payant

Quatre musiciens complices font vivre depuis plus de 15 ans le “Soleil Vert Quartet”.

Leur musique est intense, vivante et immédiatement accessible. Elle s’ancre profondément dans la tradition du blues, du jazz, des musiques du monde et du funk où elle puise son inspiration. Mais elle va aussi s’aventurer sur des terrains d’improvisation plus libres, au travers des compositions originales. Saxophone, piano, basse et batterie évoluent en symbiose et sont unis par un fort lien d’amitié musicale. Il se dégage du “Soleil Vert Quartet” une joie irrésistible de jouer, d’être ensemble et de communier avec le public.

Concerts -> Jazz

Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

Contact :Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2021/11/artiste/3885/7756/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ http://twitter.com/SunsetSunside

Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-11-17T19:30:00+01:00_2021-11-17T20:30:00+01:00