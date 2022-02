SOLEIL NOIR de Laurent Mareschal La Maréchalerie, 1 février 2022, Versailles.

SOLEIL NOIR de Laurent Mareschal

du mardi 1 février au dimanche 10 avril à La Maréchalerie

**Jusqu’au 10 avril 2022** **du mardi au vendredi de 14h à 18h** **les week-ends de 14H à 19H** Pour chacune de ses expositions, La Maréchalerie Centre d’art contemporain de l’École Nationale d’Architecture de Versailles, invite un artiste à réaliser un projet _in situ_, spécifiquement conçu pour l’espace d’exposition. _**Soleil Noir**_**, de Laurent Mareschal** Jusqu’au 10 avril 2022, _Soleil noir_ de Laurent Mareschal propose une expérience immersive, écartée de toute lumière naturelle. L’architecture du lieu est démultipliée dans un parcours imposé, rejouant un ordonnancement hétéroclite et absurde, où histoire et contemporanéité dialoguent. Le corps est à l’épreuve de l’artifice et de l’obscurité, l’œil perd toute matérialité. La démesure et la folie de la puissance affleurent. Laurent Mareschal recherche les interstices, les marges et les frontières, le « entre » propice aux abus de l’autocratie autant qu’aux contre-pouvoirs du commun.

Gratuit, entrée libre

Exposition avec installation in situ / jusqu’au 10 avril 2022

La Maréchalerie 5 avenue de Sceaux 78000 Versailles Versailles Saint-Louis Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

