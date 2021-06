Meschers-sur-Gironde Centre Adrien Roche 65 boulevard de Suzac Charente-Maritime, Meschers-sur-Gironde Soleil et Festival Centre Adrien Roche 65 boulevard de Suzac Meschers-sur-Gironde Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Meschers-sur-Gironde

Soleil et Festival Centre Adrien Roche 65 boulevard de Suzac, 1 août 2021-1 août 2021, Meschers-sur-Gironde. Soleil et Festival

du dimanche 1 août au vendredi 20 août à Centre Adrien Roche 65 boulevard de Suzac

Séjours pour enfants en situation de handicap (bonne/très bonne autonomie). Meschers, avec ses grottes, ses 5 plages et sa forêt, est l’endroitidéal pour des vacances réussies. • Baignades, pique-niques et jeux d’extérieur, accès direct à la plage surveillée à partir du centre • Journée au Zoo de La Palmyre • Visite de Royan, son port de pêche et ses ruelles typiques • Fêtes locales et petits marchés traditionnels • Planet Exotica, parc floral et de loisirs • Le labyrinthe de bambous, et la mini-ferme pédagogique • Piscine • Activités manuelles et grands jeux • Soirées animées et veillées

2690 €

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre Adrien Roche 65 boulevard de Suzac MESCHERS Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-01T10:00:00 2021-08-01T23:59:00;2021-08-02T00:00:00 2021-08-02T23:59:00;2021-08-03T00:00:00 2021-08-03T23:59:00;2021-08-04T00:00:00 2021-08-04T23:59:00;2021-08-05T00:00:00 2021-08-05T23:59:00;2021-08-06T00:00:00 2021-08-06T23:59:00;2021-08-07T00:00:00 2021-08-07T23:59:00;2021-08-08T00:00:00 2021-08-08T23:59:00;2021-08-09T00:00:00 2021-08-09T23:59:00;2021-08-10T00:00:00 2021-08-10T23:59:00;2021-08-11T00:00:00 2021-08-11T23:59:00;2021-08-12T00:00:00 2021-08-12T23:59:00;2021-08-13T00:00:00 2021-08-13T23:59:00;2021-08-14T00:00:00 2021-08-14T23:59:00;2021-08-15T00:00:00 2021-08-15T23:59:00;2021-08-16T00:00:00 2021-08-16T23:59:00;2021-08-17T00:00:00 2021-08-17T23:59:00;2021-08-18T00:00:00 2021-08-18T23:59:00;2021-08-19T00:00:00 2021-08-19T23:59:00;2021-08-20T00:00:00 2021-08-20T17:00:00

