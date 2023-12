Soleil d’hiver, ventes de noël à l’atelier – Juliette Baigné Atelier de Juliette Baigné /Agence BB3D Paris, 7 décembre 2023, Paris.

Du jeudi 07 décembre 2023 au dimanche 17 décembre 2023 :

samedi, dimanche

de 15h00 à 20h00

jeudi, vendredi

de 17h20 à 20h00

.Tout public. A partir de 1 ans. gratuit

Au plaisir de vous accueillir

Marché de noël- exposition : dessins, sérigraphie, peintures, carte, affiche

Soleil d’hiver, ventes de fêtes et exposition / Ouverture de l’atelier Juliette Baigné

Ouverture du 7 au 17 décembre 2023 : Jeudi Vendredi 17-20h / Samedi Dimanche 15-20h au 5 rue Froidevaux 75014 Paris, RDC gauche, pousser la porte :)

Vernissage le Jeudi 7 décembre à partir de 18h

Je serai sur place pour vous accueillir, avec mes séries traditionnelles, minis et grands formats, aux côtés de quelques nouveautés. Encres, peintures, dessins originaux et reproductions en hautes qualités, affiches, cartes, t-shirts, illustrations porte bonheur…. Plein d’idées pour donner du soleil, de l’amour, et de la chaleur à Noël, pour toutes les générations :)

Atelier de Juliette Baigné /Agence BB3D 5 rue Froidevaux 75014 Paris

Contact : https://www.instagram.com/p/C0KGwClrc80/?img_index=1 juliette.baigne@gmail.com https://www.instagram.com/p/C0KGwClrc80/?img_index=1

©Juliette Baigné Soleil d’Hiver 2023, ventes de noël / ouverture de l’atelier ©Juliette Baigné