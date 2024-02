Soléa day Domaine de Vieillecour Saint-Pierre-de-Frugie, samedi 16 mars 2024.

Soléa day Domaine de Vieillecour Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Une journée où une 1/2 journée selon vos envies !

Laissez-vous porter …

Venez passer un moment convivial dans une ambiance solaire et joviale.

Une équipe de 4 professionnels du bien-être et de l’activité physique vous attendent.

Des plats préparés avec soin respectant vos allergies et intolérances alimentaires.

N’attendez plus ! .

Domaine de Vieillecour

Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 09:30:00

fin : 2024-03-16 19:00:00



