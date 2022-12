Soldat Louis en concert ! Val d’Anast, 4 février 2023, Val d'Anast CDC - Vallons de Haute Bretagne Communauté Val d'Anast.

Soldat Louis en concert !

10 rue du Rotz Rue du Rotz Val d’Anast Ille-et-Vilaine Rue du Rotz 10 rue du Rotz

2023-02-04 20:30:00 – 2023-02-04 23:30:00

Val d’Anast

Ille-et-Vilaine

Soldat Louis

Pour beaucoup, le groupe demeura à jamais celui qui appelait de ses vœux à ce qu’on lui donne “du rhum, des femmes, de la bière et un accordéon pour valser tant qu’on veut”, paroles d’une chanson aux accents marins, normal pour des Lorientais !

Mais Soldat Louis, né voila plus de 30 ans, c’est aussi et surtout un véritable groupe de rock français, invité à faire transpirer la scène du Rotz à Maure de Bretagne.

Le groupe Lorentais y délivrera ses histoires de pirates et de corsaires, quelques chansons à boire mais certaines ballades plus romantiques ou des textes un peu plus revendicatifs. Avec la certitude qu’on ne devrait pas s’ennuyer, aux sons de la cornemuse écossaise ou de la bombarde, bien entouré par un esprit rock toujours de rigueur.

Benjamin PIAT

Chanson française très colorée. Après plus de 300 concerts avec notamment de belles premières parties : Tryo, Tété, Dutronc, Anis, Batlik, Oldelaf…Son concert est une invitation aux voyages, vers des contrées chaleureuses qui vous transporteront des îles colorées des Caraïbes aux ruelles festives de la Nouvelle-Orléans : l’Eldorado !

+33 6 79 43 51 83 http://espace-rotz-valdanast.fr/

Rue du Rotz 10 rue du Rotz Val d’Anast

