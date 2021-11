Bordeaux Jaqen Craft Beer Bordeaux, Gironde Solarium Party #1 ~ 27.11 Jaqen Craft Beer Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Enfin ! Nous sommes heureux de vous convier au lancement de « Solarium » en accord avec nos heureux partenaires que sont le Jaqen Craft Beer, le Jaqen Tuki ainsi que la Brasserie artisanale Azimut. Prévue pour la fin de l’été indien, cette pils au tettnang saura vous surprendre en accompagnant vos soirées. Vous retrouverez également deux de nos artistes préférés dont les tracks seront disponibles en précommande sur les link Instagram dès le 27.11. Le Protocole Radio vous convie donc en cette journée exceptionnelle de lancement à deux endroits successifs Programmation : Le Jaqen Craft beer de 15h à 20h avec Le Mig et Lebruuu de Régal Musical Le Jaqen Tuki de 20h à 00h avec Tom The Explorer et Nomeo Une écurie de liner ultra-confirmés pour le lancement d’un breuvage de haute qualité accompagné d’un vinyle deux titres original et mémorable. Le 27 novembre prochain, Solarium Part y#1 ! Venez déguster du bon son et un excellent breuvage confectionné de façon artisanale avec votre webradio préférée, Le Protocole Radio !

Entrée libre

