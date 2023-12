Modougaye the hang player & JO keita Solarium Marseille, 14 décembre 2023 19:45, Marseille.

Modougaye the hang player & JO keita Jeudi 14 décembre, 20h45 Solarium 5 / 7€

é é é è . ’ , é é .

_____________________

Solarium vous invite pour le concert de Modougaye the hang player accompagné de son musicien JO keita !

À propos de l’artiste :

Modou Gaye, né en 1974 à Dakar, est un compositeur et chanteur sénégalais pionnier du SoufiJazz.

» Le soufisme, c’est mon éducation, le jazz mes origines africaine. » Il cherche depuis une vingtaine d’années à sauvegarder et partager avec le monde,

une éducation artistique et une spiritualité qu’il tient notamment de son père El Hadj Mouhamadou Sakhir Gaye Al YeumbeuliiIssu d’une famille spirituelle soufie au Sénégal, il a commencé a diriger des daïras (chœurs soufis) dès l’âge de onze ans. Il chante dans ses œuvres les poésies de son père, de Cheikh Ahmadou Bamba, Khalil Gibran ou Djalâl ad-Dîn Rûmî.

Il affirme que « Ma religion c’est l’Amour », d’après le célèbre poète Ibn Arabî.

Après ses études au Caire, il développe une carrière musicale internationale (Égypte, Suisse, Allemagne, Danemark, Suède, Nouvelle-Calédonie, etc.)

et multiplie les concerts, festivals, workshops éducatifs, collaborations artistiques mêlant peinture, danse, et théâtre.

Vente de boissons sur place

Tarif – 5€

Tarif de soutien – 7€

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Solarium 40 Boulevard de la Liberté, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T20:45:00+01:00 – 2023-12-14T22:30:00+01:00

2023-12-14T20:45:00+01:00 – 2023-12-14T22:30:00+01:00