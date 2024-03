Solar Quintet Les Disquaires Paris, mardi 2 avril 2024.

Le mardi 02 avril 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adultes. payant PAF : 5 EUR

Compositions dans une esthétique jazz milieu des 60’s revisitée !

Solar Quintet propose un jazz contemporain personnel se voulant coloré, précis et léger, nourri de diverses influences allant du jazz modal à la musique classique moderne en passant par la bossa-nova et le rock alternatif. Le répertoire est constitué principalement de compositions mais aussi de quelques reprises.

La musique du groupe trouve ses racines dans le jazz des 60’s, porté par des musiciens tels que Wayne Shorter, Herbie Hancock, Joe Henderson et le second quintet de Miles Davis de même que leurs descendants directs et indirects parmi lesquels Wynton et Brandford Marsalis, Kenny Wheeler, Kurt Rosenwinkel, Robert Glasper et Pierre de Bethmann.

Soutenus par le traditionnel trio rythmique piano-contrebasse-batterie, l’association flûte-guitare n’est pas sans évoquer la seconde grande influence du groupe, la musique brésilienne, notamment celle d’Antonio Carlos Jobim, Toninho Horta et Clare Fischer.

Style : jazz

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

Solar Quintet