Solar Project – Concert Jazz

Solar Project – Concert Jazz, 11 août 2022, . Solar Project – Concert Jazz



2022-08-11 – 2022-08-11 EUR 35.99 Autour des compositions de Pierre Oliviero, (dont les principales influences sont: John Abercrombie, Pat Martino et Pat Metheny), inspirées par des voyages à Madagascar. dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville