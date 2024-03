Solar Le Cube Garges Garges-lès-Gonesse, samedi 16 mars 2024.

Solar Spectacle de masques Samedi 16 mars, 20h00 Le Cube Garges Tout public dès 12 ans

Samedi 16 mars à 20h

Durée : 1h20

Tarif : de 5€ à 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T20:00:00+01:00 – 2024-03-16T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T20:00:00+01:00 – 2024-03-16T22:00:00+01:00

Un village au bord de la mer : on y trouve un bar, une boulangerie, des maisons, une petite place avec un banc, un lieu de vie et de rencontre. Et puis, il y a le facteur désespérément amoureux, le couple de boulangers en crise, la prostituée en déperdition, la vieille dame nostalgique… Véritable tourbillon émotionnel, ce spectacle de masques emporte le public dans le monde de Solar, une mère confrontée à la disparition de son enfant. Comment réagir face au destin tragique de cette femme qui se prostitue pour sauver son enfant, et qui, un soir, se retrouve face au landau vide ? Rester et espérer qu’un jour il reviendra ou bien partir à travers le monde à la recherche de sa chair ? Un véritable dilemme face auquel Solar devra trouver la force et l’énergie pour survivre malgré tout.

Le Cube Garges 40, Avenue du Général de Gaulle, 95140 Garges-lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse 95140 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/solar?_gl=1*1q00kfx*_gcl_au*MTUzMTEzNzAxOS4xNjg4OTcyMjcw*_ga*MTg4NjQ4NTA5Ni4xNjgyNDM4MzY2*_ga_39H9VBFX7G*MTY4OTE2NDM3Ni4xOTguMS4xNjg5MTcyNTEwLjQzLjAuMA&_ga=2.70294163.2091711324.1709201435-903955872.1686146670 »}]

Spectacle vivant Théâtre