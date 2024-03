SOLAR FESTIVAL 3ÈME ÉDITION Le Crès, samedi 29 juin 2024.

SOLAR FESTIVAL 3ÈME ÉDITION Le Crès Hérault

Le Solar Festival revient pour son 3ème anniversaire avec une édition haute en couleurs le 29 juin de 12h à 1h !

Ton nouveau festival préféré de Montpellier te prépares une édition encore plus grande, et de nombreuses nouveautés

Prépare ton crew, invites ton équipe de choc à participer à l’événement et démarres ton été dans l’ambiance estivale du Solar Festival !

Solar Festival 3ème édition, l’événement de l’été à ne pas manquer en Occitanie.

Facilement accessible en tous type de transports (tram, bus, voiture).

Au programme:

Un cadre naturel open air unique dans la région

10 foodtrucks locaux et variés, bars

Stands et commerçants

Programmation à venir .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 12:00:00

fin : 2024-06-29 23:30:00

Chemin de Navitau

Le Crès 34920 Hérault Occitanie

