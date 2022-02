Solange Sand – une vie inachevée par Christophe Grandemange Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron, 1 juin 2022, Azay-le-FerronAzay-le-Ferron.

Azay-le-Ferron Exposition de photographies de Solange Sand et possibilité d’acheter la biographie « Solange Sand, une vie inachevée » par Christophe Grandemange ; et ne ratez pas le 1/06 à 15h : Lectures de lettres de Solange Sand extraites de la biographie et lues par l’auteur. Echanges avec le public et dédicaces de son ouvrage.

Exposition de photographies nous faisant revivre Solange, la fille de George Sand et ne ratez pas le 1er juin à 15h, la rencontre avec M. Christophe Grandemange qui nous lira des lettres extraites de sa biographie

bibliotheque-azayleferron@orange.fr +33 2 54 39 40 97 http://www.mediathequesdelabrenne.fr/

Placide Verdot- Archives départementales de l’Indre-fonds J. Thibault 48J2B84

