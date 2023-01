SOLAN FAIT SON CARNAVAL Moineville Moineville Moineville Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

SOLAN FAIT SON CARNAVAL Moineville, 18 février 2023, Moineville Moineville. SOLAN FAIT SON CARNAVAL ROUTE DE SERRY Moineville Meurthe-et-Moselle

2023-02-18 19:00:00 19:00:00 – 2023-02-18 22:00:00 22:00:00 Moineville

Meurthe-et-Moselle Moineville Accès à l’île aux loulous

Animation musicale

Election du plus beau déguisement

Repas (1 part de pizza + 1 boisson) association.solan@orange.fr +33 3 82 46 66 77 Moineville

