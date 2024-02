Solamente le stelle Médiathèque José Cabanis Toulouse, vendredi 15 mars 2024.

Solamente le stelle Spectacle musical – intimiste – Printemps des poètes Vendredi 15 mars, 20h30 Médiathèque José Cabanis

Vendredi 15 mars à 20h30 – Médiathèque de Cugnaux

Alexis Palazzotto est seul en scène avec son bandonéon. L’homme est musicien, accordéoniste hors pair et poète, traversé par l’histoire de l’immigration italienne ; l’instrument à la sonorité aigrelette pleine, à la fois de fougue et de douceur, apporte avec lui le tango argentin et son histoire. De cette rencontre naît un spectacle intime, un jeu de va-et-vient entre le tango traditionnel et des musiques appartenant à d’autres genres. Les mots se glissent entre les notes pour nous emporter dans une rêverie poétique et sonore.

Médiathèque de Cugnaux – 3€ sur réservation – Tél. 05 81 60 82 62

