SOLAL ROUBINE (+ LOUIS LA FLEMME) LES TROIS BAUDETS, 8 février 2023, PARIS.

SOLAL ROUBINE (+ LOUIS LA FLEMME) LES TROIS BAUDETS. Un spectacle à la date du 2023-02-08 à 20:00 (2023-02-08 au ). Tarif : 13.0 à 13.0 euros.

Madline 1-1119186 présente SOLAL ROUBINE Baigné dans la musique dès son plus jeune âge grâce à une famille de musiciens, Solal Roubine originaire des Hauts-de-Seine ressemble à un véritable personnage de bande dessinée à la Gaston Lagaffe, oscillant entre un clown sensible et un loser romantique, c’est l’anti-héros d’une nouvelle pop ultra fraîche. La chanson française se redécouvre insolente et profondément authentique avec Solal Roubine sur sa pop Indie aux influences Neo-soul. LOUIS LA FLEMME Après avoir avorté sa carrière d’ingénieur, Louis écume les salles de concert en tant que batteur pour Pogo Car Crash Control. Sur la route, la colère s’apaise peu à peu laissant place à la rêverie et aux mélodies Pop. Tiraillé entre l’indie et la variété de son enfance. Louis, looser magnifique, affirme sa voix mélodieuse tout en cultivant à sa haine adolescente.

Votre billet est ici

LES TROIS BAUDETS PARIS 64, BOULEVARD DE CLICHY Paris

Madline 1-1119186 présente

SOLAL ROUBINE

LOUIS LA FLEMME Après avoir avorté sa carrière d’ingénieur, Louis écume les salles de concert en tant que batteur pour Pogo Car Crash Control. Sur la route, la colère s’apaise peu à peu laissant place à la rêverie et aux mélodies Pop. Tiraillé entre l’indie et la variété de son enfance. Louis, looser magnifique, affirme sa voix mélodieuse tout en cultivant à sa haine adolescente. Baigné dans la musique dès son plus jeune âge grâce à une famille de musiciens, Solal Roubine originaire des Hauts-de-Seine ressemble à un véritable personnage de bande dessinée à la Gaston Lagaffe, oscillant entre un clown sensible et un loser romantique, c’est l’anti-héros d’une nouvelle pop ultra fraîche. La chanson française se redécouvre insolente et profondément authentique avec Solal Roubine sur sa pop Indie aux influences Neo-soul.

.13.0 EUR13.0.

Votre billet est ici