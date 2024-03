Solak Balik Médiathèque des Minimes Toulouse, samedi 8 juin 2024.

Samedi 8 juin à 11h

Depuis 2015, Solak Balik (ex Swing Vandals) teint sa musique aux couleurs du monde. Avec plus de 400 concerts à travers la France, le groupe se produit dans de nombreux festivals de musique actuelle, jazz et métisse. Ils présentent cette année un nouveau répertoire de compositions inspirées des musiques traditionnelles.

À leur son organique et acoustique se mêlent alors rythmiques et grooves modernes endiablés, des textes poétiques écrits avec soin en français et dans d’autres langues où se mélangent et se rencontrent les cultures Méditerranéennes Afro et Balkans.

Avec la participation de Nadia Lombardo (chant), Luc Allières (guitares), Evan Graine (machines & clavier), Riwan Pruvot (saxophone soprano & douclar), Joachim Sontag (contrebasse / basse) et Alexandre Sauvion (percussions / batterie).

Concert proposé dans le cadre de la fête de quartier Moove les Minimes organisée par l’association Artivity.

Médiathèque des Minimes

Place du marché aux cochons



Médiathèque des Minimes 3 place du Marché aux Cochons Toulouse Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux

Concert Tout public