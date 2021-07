Bordeaux La Manufacture CDCN Bordeaux, Gironde SOLA GRATIA – Yacine Sif El Islam La Manufacture CDCN Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

[ PLURIDISCIPLINAIRE ] ———————— Sola gratia – Yacine Sif El Islam ——————————— ### sam. 22 janvier – 20h30 ### env. 20 min Quelle accumulation de violence peut-on supporter ? Que fait-elle de nous ? Dans un solo incandescent, Yacine Sif El Islam remonte le temps et nous raconte son histoire, ses violences. Tout transpire de son corps : le geste, bien sûr, mais aussi la parole, le costume, la musique, la lumière. Dans l’intimité de son propos, il atteint une authenticité qui glace autant qu’elle émeut. Peu à peu, il dévoile à travers ses blessures son soleil intérieur, luttant contre toutes les intolérances, pour toutes les humanités. Par la grâce seule. — • dans le cadre de Trente Trente / rencontres de la forme courte — + d’infos ici >> [SOLA GRATIA](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/sola-gratia-soiree-pluri-trente-trente-yacine-sif-el-islam-22-jan-2022/)

Quelle accumulation de violence peut-on supporter ? Que fait-elle de nous ? Dans un solo incandescent, Yacine Sif El Islam remonte le temps et nous raconte son histoire, ses violences.

