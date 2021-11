SOL – rencontre au pôle Nord Théâtre Am Stram Gram, 8 avril 2022, Genève.

### Du 8 au 10 avril 2022 ### Dès 7 ans · 50 min environ ### THÉÂTRE / SPECTACLE INTERACTIF / CRÉATION AM STRAM GRAM ### CÉLIA SAPART · KARO PAUWELS · ÉMILIE BLASER Elle est drôle, Célia. Elle me trouve dans un couloir. Elle ne me demande pas ce que je fais là. Elle se penche sur moi, elle me parle pergélisol, calotte glaciaire, gaz à effet de serre. Dans sa bouche ces mots sont doux et clairs. Elle me dit : « Tu me suis ? » Et elle m’emmène dans une grande expédition scientifique qu’elle a imaginée avec Karo et Émilie. Il y a des dessins. Très grands, très beaux. Il y a des calculs, des expériences et de la glace. Beaucoup de glace. Tout ça, c’est pour aider SOL. C’est un petit rayon de soleil. Il a fait le voyage vers la terre. Il pensait rebondir sur la banquise et hop, remonter tout là-haut. Raté. Il s’est retrouvé dans l’eau avec des phoques et des ours blancs. Coincé. Chut ! J’ai volé un morceau de glace. Ne le dis pas. Je l’ai mis dans ma poche. Il ne fond pas. SOL est présenté dans le cadre de l’« Agora » Climat, réchauffement ? Des solutions, des solutions, des solutions ! **Distribution** Une commande du Théâtre Am Stram Gram | Adaptation de Sol au pôle Nord de Célia Sapart, illustré par Karo Pauwels | Texte (adaptation) : Yann Verburgh | Mise en scène : Émilie Blaser | Jeu : Davide Cornil, Joëlle Mauris, Karo Pauwels, Célia Sapart | Collaboration scientifique : Célia Sapart | Scénographie et univers visuel : Karo Pauwels | Lumière : Davide Cornil | Costumes : Anna Pacchiani | Création musicale : Joëlle Mauris Production : Théâtre Am Stram Gram – Genève

De 10 à 25 francs

À l’abordage du réchauffement climatique !

Théâtre Am Stram Gram Route de Frontenex 56, 1207 Genève Genève



2022-04-08T19:30:00 2022-04-08T20:30:00;2022-04-09T17:00:00 2022-04-09T18:00:00;2022-04-10T17:00:00 2022-04-10T18:00:00