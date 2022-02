Sol Hess Rock & Chanson, 25 mars 2022, Talence.

Figure clé quoique relativement discrète de la scène rock bordelaise, Sol Hess est un touche-à-tout habité par la ferveur historique du rock’n roll. Né en Angleterre, fasciné depuis l’enfance par les icônes 50’s (Elvis Presley, Chuck Berry ou Roy Orbison), il s’oriente d’abord vers le cinéma avant de se concentrer sur la musique dans laquelle il trouve une simplicité de moyens et un rapport frontal au public. Si au cours des dix dernières années, Sol a enchaîné les collaborations musicales (avec Sweat Like An Ape!, Sol Hess & The Sympatik’s…), il se présente seul en cette période étrange avec un premier disque solo enregistré dans l’intimité de son domicile bordelais. Resserré autour d’une guitare classique et d’un chant habité, ce nouveau répertoire s’autorise quelques arrangements (guitare baryton, pédales d’effets, kaossilator, boîtes à musique bidouillées) et collaborations (avec Antoine Souchav’ au clavecin ou Rubin Steiner au mix). On y découvre une facette plus narrative et lettrée du musicien. Une mise à nu relative qui reste attachée à la vision entre ombres et lumières de Sol Hess, musicien hors du temps jamais très loin de toucher au classicisme des plus grands.

