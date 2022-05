Sol Haut à deux Les Bordes, 9 octobre 2022, Les Bordes.

Sol Haut à deux Les Bordes

2022-10-09 16:00:00 16:00:00 – 2022-10-09

Les Bordes Loiret

– par la Gare 126 –

avec le soutien de la Communauté de Communes du Val de Sully

– dans le cadre de la saison culturelle du Val de Sully –

Ils tentent de se rencontrer et de faire ensemble… Rendez-vous avec un duo clownesque qui nous transporte dans un univers poétique, sensible et décalé.

LA GARE 126

Les Bordes

