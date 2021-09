Sol Bémol Théâtre de Thalie, 5 décembre 2021, Montaigu-Vendée.

Sol Bémol

Théâtre de Thalie, le dimanche 5 décembre à 16:00

**Cirque – Théâtre – Musique** **En famille à partir de 4 ans** **Durée 1h** Sur scène, des grues, deux machinistes, des voiles de bateau, des pianos. Arrive un couple qui se cherche, se perd, se retrouve, essaye de jouer de concert la partition d’une vie à deux. Leur binôme se balade de lieu en lieu, de rencontres en connaissances, d’instants surprises en défis, avec une virtuosité qui rappelle le grand Chaplin. Les prouesses aériennes se mêlent aux instants de poésie suspendus dans une invitation au voyage musicale. Entre théâtre, musique et cirque, Sol bémol est indéniablement onirique, drôle, une bulle de poésie pour tous ceux qui ont envie. La Compagnie D’irque&fien, c’est un duo de longue date, une jolie complicité sur l’asphalte comme dans la vie, pour donner à vivre des spectacles de cirque poétiques, titillant avec douceur notre âme d’enfant. « Une frénésie d’accumulation qui va se termineren pyramide musicale vertigineuse et déjantée. » Le Dauphiné Libéré [https://www.youtube.com/watch?v=Y2DfGS9iIsA](https://www.youtube.com/watch?v=Y2DfGS9iIsA) _Mise en scène : Dirk Van Boxelaere,_ _Fien Van Herwegen et Leandre Ribera_ _OEil extérieur : Stéphane Filoque_ _Techniciens : Fill de Block et Dimitri Ceulemans_ _Inspiration musicale : Alain Reubens_ _Costumes : Julia Wenners Alarm,_ _Carmen Van Nyvelseel_ Accès [billetterie](https://billetterie.terresdemontaigu.fr/)

Normal : 17 € Réduit : 13 € Abonné adulte : 14 € Abonné jeune : 13 € Tarif – de 16 ans : 6 €

Théâtre de Thalie Cours Michel Ragon, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée Montaigu Vendée



