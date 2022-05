Soja Triani Tours, 12 mai 2022, Tours.

Soja Triani Tours

2022-05-12 22:30:00 22:30:00 – 2022-05-12

Tours Indre-et-Loire Tours

Non, sous ses airs de jeux de mots douteux, SOJA TRIANI n’est pas le nom d’une cité antique imaginaire, mais bien le laboratoire sonore du duo ligérien, Tom Beaudouin et Amaury Sauvé. Ici, textes en français s’accouplent aux textures électroniques. Les lois de la gravité deviennent caduques, les chansons content des histoires d’un temps révolu ou d’un futur désuet. Repéré par la Souterraine, aidé par le 6par4, SOJA TRIANI sort un premier opus « Nouvelles » en novembre 2019 et débute les concerts (Les 3 Éléphants, Bars en Trans, Stereolux …) S’attelant à l’écriture de nouveaux titres, le groupe publie Astronef et Neige prémices d’un nouvel EP pour la rentrée 2022.

Bateau ivre

Tours

