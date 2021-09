Nantes Compagnie du Café-Théâtre Loire-Atlantique, Nantes Soizic Desaize : 50 nuances de Soiz’ Compagnie du Café-Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 12 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com Représentations les samedis 16 et 30 octobre 2021 à 17h Humour. Le pari et la folie admirable de Soizic Desaize, artiste à découvrir. Soizic a 49 ans pour encore quelques jours (elle est de la fin, fin octobre). À l’aube d’un âge qu’elle n’ose aborder, elle se remémore les années vécues de sa naissance à aujourd’hui, de ses parents, de sa famille, d’une époque que les moins de 30 ans n’ont jamais pu connaître. De ses amours, de ses emmerdes et ses (nombreuses ?) conquêtes, elle porte un regard sans complaisance… Compagnie du Café-Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com

