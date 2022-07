Soissons en maquettes Soissons Soissons Catégories d’évènement: Aisne

2022-07-28 14:30:00 – 2022-07-28 16:30:00 Soissons

Aisne 7 7 7 Modélisez l’abbaye Notre-Dame de Soissons. Le décor est prêt pour y faire revivre les grandes et petites histoires qui s’y sont déroulées. Modélisez l’abbaye Notre-Dame de Soissons. Le décor est prêt pour y faire revivre les grandes et petites histoires qui s’y sont déroulées. +33 3 23 93 30 56 Modélisez l’abbaye Notre-Dame de Soissons. Le décor est prêt pour y faire revivre les grandes et petites histoires qui s’y sont déroulées. pixabay

