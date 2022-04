“Soissons en lumières” Soissons, 13 mai 2022, Soissons.

“Soissons en lumières” Soissons

2022-05-13 – 2023-01-31

Soissons Aisne

Depuis le mois de décembre, nos cinq personnages, passeurs de l’histoire de Soissons, ont peaufiné leur rôle et sont désormais prêts à faire vibrer de leurs récits les murs de nos monuments. A pieds, à vélo avec les Cyclovis, laissez-vous surprendre par la magie des images projetées sur l’hôtel de ville, l’abbaye Saint-Léger, l’église Saint-Pierre, le Pavillon des Arquebusiers et la cité de la musique et de la danse. libre d’accès

