Soissons Le mail scène culturelle Aisne, Soissons SOISSONS AU TEMPS DES CERISES Le mail scène culturelle Soissons Catégories d’évènement: Aisne

Soissons

SOISSONS AU TEMPS DES CERISES Le mail scène culturelle, 18 septembre 2021, Soissons. SOISSONS AU TEMPS DES CERISES

Le mail scène culturelle, le samedi 18 septembre à 16:30 gratuit

Le Service de l’architecture et du patrimoine présente « Soissons au temps des cerises », une animation visuelle commentée sur Soissons à la Belle Epoque. Le mail scène culturelle rue Jean de Dormans, 02200 Soissons Soissons Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Soissons Autres Lieu Le mail scène culturelle Adresse rue Jean de Dormans, 02200 Soissons Ville Soissons lieuville Le mail scène culturelle Soissons