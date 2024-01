Les dégustations de l’Office de tourisme La coopérative du haricot Soissons, samedi 10 février 2024.

Les dégustations de l’Office de tourisme La coopérative du haricot Soissons Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 10:00:00

fin : 2024-02-10 13:00:00

C’est l’heure de l’apéro

A l’occasion de la Journée Internationale des Légumineuses nous vous proposons de (re)découvrir le haricot de Soissons mariné pour l’apéritif. Les saveurs piperade, méridional et provençal subliment ce produit labelisé IGP (Indication Géographique protégée) en 2023. Le gros Jacquot est le plus gros haricot de France mais aussi l’un des plus raffinés et présente de nombreux atouts nutritionnels. Rendez-vous à l’Office de tourisme en compagnie de la Coopérative Agricole du haricot de Soissons pour le savourer sans modération !

16 Place Fernand Marquigny

Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France



