SOIS PARFAITE ET T'ES TOI COMPAGNIE C'EST QUOI LE PROJET

Elyse Fruitero, Lucille Brunel.

Un spectacle à la date du 2023-06-02 au 2023-06-02 20:30.

Tarif : 12.0 12.0 euros.

ESPACE CULTUREL GEORGE SAND Saint-QUENTIN FALLAVIER Isère.

Choc des générations : deux époques, deux visions, une rencontre. 60 ans les séparents, elle n'ont pas la meme vie, pas les memes envies, et elles vont devoir passer une soirée ensemble. Un sujet abordé de manière subtile et avec émotion où l'on retient sa petite larme. Les deux femmes se dévoilent avec humour, parlent de leur travail, de leurs hommes, de leurs vies. Un spectacle qui pose de vraies questions avec beaucoup d'humour.

Détails
Heure : 00:00
Catégories d'Évènement: Isère, Saint-Quentin-Fallavier

Lieu
ESPACE CULTUREL GEORGE SAND
Adresse
100 rue des Marronniers
Ville
Saint-QUENTIN FALLAVIER
Tarif
12.0-12.0 euros

