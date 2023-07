Sois le flot, exposition en ligne Feibai Institute Paris, 4 juillet 2023, Paris.

Du mardi 04 juillet 2023 au dimanche 31 décembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Plongez avec nous dans ce fleuve de créativité, à vous laisser porter par les rives de ces œuvres qui racontent des histoires, évoquent des émotions et tissent des liens entre les cultures !

Chevauchez vos esprits avec l’image évocatrice « le flot » : avec un courant d’énergie qui transcende les limites terrestres, avec une entité spirituelle en communion avec notre être.

Être le flot, c’est accepter d’être guidé par cette énergie cosmique, de briser les limites qui entravent notre pratique artistique et de rechercher le chemin menant à la source créative. « Sois le flot » nous invite ainsi à embrasser notre nature innée, à nous laisser porter par le processus créatif spontané, comme des navires qui suivent le cours des eaux, comme des poissons qui se fondent aux vagues.

Cette exposition est le fruit du travail de nos élèves des programmes adultes du Feibai Institute, durant l’année 2022-2023. Ils se sont efforcés de maîtriser les gestes graphiques et d’explorer l’esthétique de l’art chinois. Les créations exposées, de la calligraphie, la peinture à la gravure, même à la performance, résultent de leurs immersions artistiques, culturelles et philosophiques. Elles puisent dans les sources d’une si longue histoire comme celle de la Chine, manifestent également les inspirations et les réflexions de nos quotidiens, de notre monde flottant.

Sois le flot.

Accès à l’exposition en ligne :

https://feibai.org/exposition-sois-le-flot-feibai-2022-2023/

Anne BARAZER de LANNURIEN, La Seine a de la chance… Elle se la coule douce, d’après la Chanson de la Seine de Jacques Prévert. 2023. Encre et papier en rouleau horizontal.

Sania CHANFI, Pluie et rivières sont sources de vie 雨生源流. 2023. Gravure et tirage sur papier.

Feibai Institute 10 rue Therese 75001 Paris

Feibai Institute