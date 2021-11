SOIS BELLE ET TAIS-TOI Digoin, 4 avril 2022, Digoin.

SOIS BELLE ET TAIS-TOI Salle de fêtes 3 rue de la Barre Digoin

2022-04-04 – 2022-04-04 Salle de fêtes 3 rue de la Barre

Digoin Saône-et-Loire

Deux chansons françaises interprétées par la chanteuse de jazz Stacey Kent interpellent Laura Louiss. C’est la révélation lorsqu’elle découvre que Serge Gainsbourg en est l’auteur. Elle est rapidement intriguée par cet homme sensible, brillant et drôle, encore loin du personnage de Gainsbarre et plonge dans cette période intime et méconnue où il ne se raconte jamais. Elle chante la vengeance d’un homme blessé, à travers des chansons aussi élégantes que cruelles et questionne son rapport à lui-même et à la femme. Durée 1h20. Tout public + de 10 ans. Débute à 20h30

jbriand@ville-digoin.fr +33 3 85 53 73 00 https://www.digoin.fr/

Deux chansons françaises interprétées par la chanteuse de jazz Stacey Kent interpellent Laura Louiss. C’est la révélation lorsqu’elle découvre que Serge Gainsbourg en est l’auteur. Elle est rapidement intriguée par cet homme sensible, brillant et drôle, encore loin du personnage de Gainsbarre et plonge dans cette période intime et méconnue où il ne se raconte jamais. Elle chante la vengeance d’un homme blessé, à travers des chansons aussi élégantes que cruelles et questionne son rapport à lui-même et à la femme. Durée 1h20. Tout public + de 10 ans. Débute à 20h30

Salle de fêtes 3 rue de la Barre Digoin

dernière mise à jour : 2021-11-02 par