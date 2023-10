Sois belle et tais-toi ! de Delphine Seyrig : projection / rencontre Médiathèque Marguerite Duras Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Sois belle et tais-toi ! de Delphine Seyrig : projection / rencontre Médiathèque Marguerite Duras Paris, 18 novembre 2023, Paris. Le samedi 18 novembre 2023

de 18h30 à 21h00

.Public adultes. gratuit

Projection du film réalisé par Delphine Seyrig en 1977 dans sa version restaurée de 2023, dans le cadre du Mois du film documentaire. Le film Delphine

Seyrig s’entretient avec vingt-quatre actrices françaises et

américaines sur leurs expériences professionnelles en tant que femmes,

leurs rôles et leurs rapports avec les metteurs en scène, les

réalisateurs et les équipes techniques. Bilan collectif plutôt négatif

en 1976 sur une profession qui ne permet que des rôles stéréotypés et

aliénants. Documentaire Réalisé par

Delphine Seyrig • Écrit par Delphine Seyrig France •

