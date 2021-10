Nantes TNT - Terrain Neutre Théâtre Loire-Atlantique, Nantes Sois belle et tais toi – Atelier dix par dix TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Sois belle et tais toi – Atelier dix par dix TNT – Terrain Neutre Théâtre, 26 octobre 2021, Nantes. 2021-10-26 du 26 au 28 octobre 2021

Horaire : 15:00 15:50

Gratuit : non 7 € (hors frais de location éventuels)Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr du 26 au 28 octobre 2021 Théâtre jeune public. Le père de la Belle part en ville, il promet de belles robes à ses filles aînées et une simple rose à la Belle. En revenant, il s’égare dans la forêt et trouve refuge dans un château. En quittant les lieux, il cueille, pour la Belle, une rose dans le jardin, provoquant la colère terrifiante de la Bête. Ce dernier lui propose alors un marché : sa liberté contre celle de la Belle. Une adaptation très libre de “La Belle et la Bête” pour questionner la place des femmes et la notion d’identité. Une histoire captivante de métamorphoses et de personnages happés par les évènements et la manipulation qui les confrontent à leurs peurs De et mis en scène par François Chevallier. Avec Fleur Monharoul, Anthony Bertaud, François Chevallier et Robin Guillou. Durée : 50 min. Public : à partir de 8 ans TNT – Terrain Neutre Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu TNT - Terrain Neutre Théâtre Adresse 11 Allée de la Maison Rouge Ville Nantes lieuville TNT - Terrain Neutre Théâtre Nantes