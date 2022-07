Soirs d’été : Harmonie Caecilia Marlenheim Marlenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2022-08-05 20:30:00 – 2022-08-05 Marlenheim

Bas-Rhin Marlenheim Concert de l’Harmonie Caecilia

Fort de sa longue histoire, l’orchestre-harmonie perpétue la musique populaire traditionnelle, mais élargit son auditoire grâce à un répertoire riche où cohabitent tous les styles : variétés françaises, européennes et mondiales, musiques de films, comédies musicales, pots-pourris, jazz, rock et blues.

Buvette et bretzels sur place.

