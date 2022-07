Soirs d’Eté – « Festival Cordes et Compagnie » « Duo Nouhaud-Bleton » Le Grand-Bourg Le Grand-Bourg Catégorie d’évènement: Le Grand-Bourg

2022-07-12 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-12 2 Place des Tilleuls Le Grand-Bourg Creuse Le Grand-Bourg A 20h 30, en l’Eglise de Le Grand Bourg, tarifs : 15 €uros, – 12 ans : gratuit.

Billetterie sur place à partir de 19h 30. La Mairie de Le Grand Bourg en partenariat avec l’Association Agir pour le Patrimoine de Le Grand Bourg organise un concert « Cordes et Compagnie », duo Bleton Nouhaud : violoncelle et guitare. Nouvel album : « Les Trois Faces du Silence ». A 20h 30, en l’Eglise de Le Grand Bourg, tarifs : 15 €uros, – 12 ans : gratuit.

