Marlenheim Marlenheim Bas-Rhin, Marlenheim Soirs d’été : Concert du groupe Oil-Len Marlenheim Marlenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Marlenheim

Soirs d’été : Concert du groupe Oil-Len Marlenheim, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Marlenheim. Soirs d’été : Concert du groupe Oil-Len 2021-07-09 20:00:00 – 2021-07-09

Marlenheim Bas-Rhin Marlenheim Un trio qui distille un rock-hard-stoner des années 70/80, aux influences US.

Buvette sur place.

Réservation obligatoire au 03 88 59 29 59 – places limitées.

Gratuit.

En cas de mauvais temps, repli à la salle culturelle Les Roseaux. +33 3 88 59 29 59 Un trio qui distille un rock-hard-stoner des années 70/80, aux influences US.

Buvette sur place.

Réservation obligatoire au 03 88 59 29 59 – places limitées.

Gratuit.

En cas de mauvais temps, repli à la salle culturelle Les Roseaux. dernière mise à jour : 2021-06-18 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Marlenheim Étiquettes évènement : Autres Lieu Marlenheim Adresse Ville Marlenheim lieuville 48.62082#7.49168